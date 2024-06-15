Посла Росії у Швеції викличуть на килим через винищувача-заброду

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом має намір викликати посла Росії у Стокгольмі після того, як російський бомбардувальник Су-24 залетів у шведський повітряний простір.

Про це він сказав у коментарі телеканалу SVT, пише "Європейська правда".

За словами голови шведського МЗС, поведінка Росії є неприйнятною, і відомство звернеться до російського посольства, "щоб наголосити на цьому інциденті".

"Ми перебуваємо в тісному контакті з союзниками і партнерами щодо подій поруч із нами", – додав Біллстрьом.

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також розкритикував дії Росії, назвавши їх "неприйнятними і непрофесійними".

Як повідомлялось, Швеція ввечері 14 червня зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником Су-24.

Це перший такий інцидент із 2022 року і перший – після вступу Швеції в НАТО.

На цьому тижні про порушення повітряного простору російськими винищувачами говорила також Фінляндія – вона разом зі Швецією стали членами НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.