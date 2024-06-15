Посла России в Швеции вызовут на ковер из-за заблудившегося истребителя

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём намерен вызвать посла России в Стокгольме после того, как российский бомбардировщик Су-24 залетел в шведское воздушное пространство.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу SVT, пишет "Европейская правда".

По словам главы шведского МИД, поведение России является неприемлемым, и ведомство обратится в российское посольство, "чтобы подчеркнуть этот инцидент".

"Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами относительно событий рядом с нами", – добавил Биллстрем.

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Министр обороны Швеции Пол Йонсон также раскритиковал действия России, назвав их "неприемлемыми и непрофессиональными".

Как сообщалось, Швеция вечером 14 июня зафиксировала нарушение воздушного пространства российским бомбардировщиком Су-24.

Это первый такой инцидент с 2022 года и первый – после вступления Швеции в НАТО.

На этой неделе о нарушении воздушного пространства российскими истребителями говорила также Финляндия – она вместе со Швецией стали членами НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.