Опонент Орбана влаштував опитування, чи бути йому євродепутатом

Засновник угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав своїх прихильників визначити, чи приймати йому мандат євродепутата у наступному скликанні Європарламенту.

Про це Мадяр написав у понеділок на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда",

Раніше Мадяр, який очолив список партії "Тиса" на євровиборах, заявляв, що не планує ставати членом Європарламенту, тому рекомендував натомість кількох кандидатів.

Проте на політика тиснуть, щоб він передумав і все ж обійняв посаду в Брюсселі. Тільки Петер Мадяр з усіх кандидатів має відповідний досвід роботи, оскільки в минулому він протягом трьох років відповідав за роботу з Європейським парламентом як дипломат угорського уряду.

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"Раніше я заявляв, що у мої плани не входить бути депутатом Європарламенту. Однак відтоді багато людей (включаючи спільноту партії "Тиса" та впливових європейських політиків і моїх радників) намагалися переконати мене в протилежному", – написав Мадяр, відзначивши, що ухвалить рішення відповідно до результатів опитування.

Політик відзначив, що потенційно може будь-коли піти у відставку з посади євродепутата, якщо робота в ЄС зашкодить розбудові партії чи підготовці до парламентських виборів.

Партія "Тиса" досягла успіху на червневих виборах до Європарламенту, отримавши сім мандатів, тоді як партія влади "Фідес" – 11 мандатів.

Більше про результати угорських євровиборів читайте у статті: Провал чи перемога Орбана?

А про те, хто такий Петер Мадяр, – у статті: Альтернатива для Угорщини.