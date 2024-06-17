Оппонент Орбана устроил опрос, быть ли ему евродепутатом

Основатель венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал своих сторонников определить, принимать ли ему мандат евродепутата в следующем созыве Европарламента.

Об этом Мадяр написал в понедельник на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда",

Ранее Мадяр, который возглавил список партии "Тиса" на евровыборах, заявлял, что не планирует становиться членом Европарламента, поэтому рекомендовал взамен нескольких кандидатов.

Однако на политика давят, чтобы он передумал и все же занял должность в Брюсселе. Только Петер Мадяр из всех кандидатов имеет соответствующий опыт работы, поскольку в прошлом он в течение трех лет отвечал за работу с Европейским парламентом как дипломат венгерского правительства.

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"Ранее я заявлял, что в мои планы не входит быть депутатом Европарламента. Однако с тех пор многие люди (включая сообщество партии "Тиса" и влиятельных европейских политиков и моих советников) пытались убедить меня в обратном", – написал Мадяр, отметив, что примет решение в соответствии с результатами опроса.

Политик отметил, что потенциально может в любой момент уйти в отставку с должности евродепутата, если работа в ЕС повредит развитию партии или подготовке к парламентским выборам.

Партия "Тиса" добилась успеха на июньских выборах в Европарламент, получив 7 мандатов, тогда как партия власти "Фидес" – 11 мандатов.

Больше о результатах венгерских евровыборов читайте в статье Провал или победа Орбана?

А о том, кто такой Петер Мадяр, – в статье Альтернатива для Венгрии.