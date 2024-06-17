Бербок застерегла від розпаду "світлофорної коаліції" на тлі суперечок довкола бюджету

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла від розпаду німецької урядової коаліції на тлі суперечки партій щодо бюджету.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Бербок заявила, що партії "світлофорної коаліції" мають докласти зусиль для перемовин і знайти рішення.

"Найбільший подарунок, який ми зараз можемо зробити для ворогів ліберальної демократії всередині країни і за кордоном – це стати ще однією європейською демократією, яка йде на дострокові вибори… Наша урядова робота – вирішувати проблеми разом, навіть у складні часи", – наголосила Бербок.

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Бербок додала, що вірить у спроможність канцлера Олафа Шольца, віцеканцлера Роберта Габека та міністра фінансів Крістіана Лінднера домовитись про проєкт бюджету на наступний рік до 3 липня, як і планували.

Найбільш проблемним питанням у бюджетних перемовинах є так зване "боргове гальмо". Лідер "Вільних демократів" Крістіан Лінднер вважає, що це необхідно і на додаткові позики не можна йти, а СДПН і "Зелені" підтримують більш гнучкий підхід з можливістю призупинення цього інструмента, як під час пандемії коронавірусу.

Бербок вважає, що наявність винятку зараз виправдовує себе.

"Яка може бути більш надзвичайна ситуація, аніж ця війна серед Європи? Було би фатально через кілька років казати, що ми захистили "боргове гальмо", але втратили Україну і безпековий лад у Європі", – зауважила вона.

Співголова СДПН попередив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує, що жорсткі обмеження на державні запозичення, передбачені законодавством ФРН, не мають призводити до скорочення необхідних витрат на оборону.