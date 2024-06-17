Бербок предостерегла от распада "светофорной коалиции" на фоне споров вокруг бюджета

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла от распада немецкой правительственной коалиции на фоне спора партий по бюджету.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Бербок заявила, что партии "светофорной коалиции" должны приложить усилия для переговоров и найти решение.

"Самый большой подарок, который мы сейчас можем сделать для врагов либеральной демократии внутри страны и за рубежом – это стать еще одной европейской демократией, которая идет на досрочные выборы... Наша правительственная работа – решать проблемы вместе, даже в сложные времена", – отметила Бербок.

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Бербок добавила, что верит в способность канцлера Олафа Шольца, вице-канцлера Роберта Хабека и министра финансов Кристиана Линднера договориться о проекте бюджета на следующий год до 3 июля, как и планировали.

Самым проблемным вопросом в бюджетных переговорах является так называемый "долговой тормоз". Лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер считает, что это необходимо и на дополнительные займы нельзя идти, а СДПГ и "Зеленые" поддерживают более гибкий подход с возможностью приостановления этого инструмента, как во время пандемии коронавируса.

Бербок считает, что наличие исключения сейчас оправдывает себя.

"Какая может быть более чрезвычайная ситуация, чем эта война среди Европы? Было бы фатально через несколько лет говорить, что мы защитили "долговой тормоз", но потеряли Украину и порядок безопасности в Европе", – отметила она.

Сопредседатель СДПГ предупредил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

Министр обороны Германии Борис Писториус отмечает, что жесткие ограничения на государственные заимствования, предусмотренные законодательством ФРГ, не должны приводить к сокращению необходимых расходов на оборону.