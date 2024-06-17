Глава МЗС Польщі каже, що посада єврокомісара його не цікавить

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не зацікавлений у посаді єврокомісара з питань оборони, яку планують створити у новому складі Єврокомісії.

Як пише "Європейська правда", про це Сікорський сказав на пресконференції зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм.

Сікорський підкреслив, що не прагне залишати посаду очільника МЗС Польщі.

"Такої посади (єврокомісара з питань оборони – Ред.) в ЄС не існує, а навіть якби вона була і мені її пропонували – я не прагну до неї і нікуди не збираюся", – наводить слова Сікорського пресслужба МЗС Польщі.

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ЗМІ раніше повідомляли, що посада єврокомісара з питань оборони у новому складі Єврокомісії, яка з’явиться вперше, може дістатися Польщі. Найімовірнішим кандидатом на неї називали Радослава Сікорського.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".