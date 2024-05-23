Politico: Посада єврокомісара з питань оборони у новій ЄК може дістатися Польщі

Посада єврокомісара з питань оборони у новому складі Єврокомісії, яка з’явиться вперше, може дістатися Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico від 23 травня з прогнозами щодо того, як може виглядати наступний склад Єврокомісії після європейських виборів.

Видання опублікувало можливі розклади, як виглядатиме наступний склад ЄК, посилаючись на інформацію, що часто лунає в обговореннях у політичних та дипломатичних колах.

Найімовірнішим кандидатом у Єврокомісію від Польщі називають теперішнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського – на нову посаду єврокомісара з питань оборони (яка досі була об’єднана з посадою головного дипломата ЄС).

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Прем’єр Дональд Туск завдяки своєму впливу в Європейській народній партії та стосункам з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн має високі шанси "виторгувати" для Польщі вагому посаду; не виключають, що також це може бути сфера розширення.

Втім, Польща є не єдиною претенденткою на єврокомісара з питань оборони – інтерес до цієї посади нібито висловлювали також Чехія, Фінляндія, Греція.

Естонську прем’єрку Каю Каллас активно обговорюють як кандидатку на наступного головного дипломата ЄС замість Жозепа Борреля, але це залежатиме від того, як розподіляться інші найвпливовіші посади.

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