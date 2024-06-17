Глава МИД Польши говорит, что должность еврокомиссара его не интересует

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не заинтересован в должности еврокомиссара по вопросам обороны, которую планируют создать в новом составе Еврокомиссии.

Как пишет "Европейская правда", об этом Сикорский сказал на пресс-конференции со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем.

Сикорский подчеркнул, что не стремится покидать пост главы МИД Польши.

"Такой должности (еврокомиссара по вопросам обороны – Ред.) в ЕС не существует, а даже если бы она была и мне ее предлагали – я не стремлюсь к ней и никуда не собираюсь", – приводит слова Сикорского пресс-служба МИД Польши.

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СМИ ранее сообщили, что должность еврокомиссара по вопросам обороны в новом составе Еврокомиссии, которая появится впервые, может достаться Польше. Наиболее вероятным кандидатом называли Радослава Сикорского.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".