Глава МЗС Польщі про реакцію Білорусі на смерть польського прикордонника: Вони знову брешуть

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Білорусь на вимогу видати підозрюваного у вбивстві польського прикордонника наприкінці травня відреагувала у "незадовільній манері".

Його заяву наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський нагадав, що білоруському тимчасовому повіреному була вручена нота протесту у зв'язку зі смертю польського прикордонника з вимогою до білоруської влади встановити особу вбивці і передати його польській владі.

"Білорусь відповіла абсолютно незадовільно – замість пошуку і передачі вбивці нам було висунуто звинувачення в нібито порушенні Польщею співпраці з прикордонною службою", – сказав очільник польського МЗС.

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Міністр підкреслив, що у цьому випадку польська сторона має справу з черговою брехнею режиму Александра Лукашенка.

Глава МЗС нагадав, що раніше Мінськ також неправдиво звинуватив Польщу в порушенні угоди, що регулює порядок повернення осіб, які нелегально перебувають на території Європейського Союзу, так званої угоди про реадмісію.

Сікорський додав, що реакція білоруської влади його не здивувала.

"Ми не очікуємо хорошої співпраці від білоруської сторони", – сказав він.

Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з 10 червня польський уряд підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю.