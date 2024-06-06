У Польщі помер прикордонник, якого поранив ножем мігрант біля кордону з Білоруссю

У Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

Про це в X (Twitter) повідомив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Комиш, пише "Європейська правда".

Поранений прикордонник на ім’я Матеуш понад тиждень провів у лікарні, але лікарі не змогли його врятувати.

"З глибоким сумом прощаюся з нашим солдатом Матеушем, який, незважаючи на зусилля лікарів, помер через бандитський напад під час захисту польського кордону", – зазначив польський міністр.

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Він додав, що відданість Батьківщині польського прикордонника "є прикладом найвищої мужності".

Нагадаємо, 28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

Після цього прем’єр Польщі Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони.

У четвер, 6 червня, стало відомо, що президент Анджей Дуда вирішив скликати засідання Ради національної безпеки через події останніх місяців на кордоні з Білоруссю, де збільшився міграційний тиск і кількість випадків атак на прикордонників.

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