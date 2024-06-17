Глава МИД Польши о реакции Беларуси на смерть польского пограничника: Они опять врут

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Беларусь на требование выдать подозреваемого в убийстве польского пограничника в конце мая отреагировала в "неудовлетворительной манере".

Его заявление приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

Сикорский напомнил, что белорусскому временному поверенному была вручена нота протеста в связи со смертью польского пограничника с требованием к белорусским властям установить личность убийцы и передать его польским властям.

"Беларусь ответила абсолютно неудовлетворительно – вместо поиска и передачи убийцы нам было выдвинуто обвинение в якобы нарушении Польшей сотрудничества с пограничной службой", – сказал глава польского МИД.

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Министр подчеркнул, что в этом случае польская сторона имеет дело с очередной ложью режима Александра Лукашенко.

Глава МИД напомнил, что ранее Минск также ложно обвинил Польшу в нарушении соглашения, регулирующего порядок возвращения лиц, нелегально находящихся на территории Европейского Союза, так называемого соглашения о реадмиссии.

Сикорский добавил, что реакция белорусских властей его не удивила.

"Мы не ожидаем хорошего сотрудничества от белорусской стороны", – сказал он.

Напомним, 6 июня стало известно, что в Польше умер пограничник, получивший ножевое ранение в районе села Дубиче Церкевне, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубиче Церкевне группа из 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из 10 июня польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью.