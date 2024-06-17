У Німеччині заявили про вилучення рекордної партії кокаїну на 2,6 млрд євро

Прокуратура німецького міста Дюссельдорф оголосила про вилучення кокаїну на суму 2,6 млрд євро з контейнеровозів – рекордної за обсягом партії в Німеччині – та арешт сімох людей, підозрюваних у причетності до контрабанди наркотику.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Як заявили правоохоронці Дюссельдорфа, операція відбулась ще минулого року після повідомлення влади Колумбії.

У результаті всього вилучили 35,5 метричних тонн кокаїну, з них 25 тонн – у порту Гамбурга, ще 8 тонн – у нідерландському порту Роттердам і майже 3 тонни – в Колумбії. Наркотики заховали в контейнеровозах серед овочів та фруктів.

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Слідство встановило, що контрабанду наркотиків влаштував підприємець із землі Північний Рейн-Вестфалія, який для цього створив 100 компаній, що займаються перевезенням поштових скриньок.

Підозрювані – віком від 30 до 54 років – були заарештовані протягом останніх тижнів. Серед них – громадяни Німеччини, Азербайджану, Болгарії, Марокко, Туреччини та України. Їхні імена не розголошуються.

"Зокрема, підозрювані звинувачуються в організації перевезення 10 морських контейнерів з великою кількістю кокаїну з Латинської Америки до Європи в період з квітня по вересень 2023 року разом з іншими поки що невідомими спільниками, які, ймовірно, проживають в Туреччині, через підставні компанії, створені для цієї мети", – повідомила прокуратура Дюссельдорфа.

Раніше повідомлялось, що на півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.