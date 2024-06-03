На півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Внаслідок операції правоохоронців у місті Кандідоні у південному регіоні Калабрія виявили 285 кілограмів кокаїну та затримали 40-річного чоловіка.

Кокаїн був захований у мішках між паливними пелетами, які зберігали всередині та поруч із господарським приміщенням.

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У поліції припускають, що за збут перехопленої партії могли би виручити близько 23 млн євро.

Знахідку називають однією з найбільших за останні роки.

Тим часом у Румунії повідомили про виявлені плантації канабісу, де вирощували майже 9 тисяч рослин.

ВМС Франції нещодавно вилучили 2,4 тонни кокаїну з рибальського судна в Атлантиці.