В Германии заявили об изъятии рекордной партии кокаина на 2,6 млрд евро

Прокуратура немецкого города Дюссельдорф объявила об изъятии кокаина на сумму 2,6 млрд евро из контейнеровозов – рекордной по объему партии в Германии – и аресте семи человек, подозреваемых в причастности к контрабанде наркотика.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Как заявили правоохранители Дюссельдорфа, операция состоялась еще в прошлом году после сообщения властей Колумбии.

В результате всего изъяли 35,5 метрических тонн кокаина, из них 25 тонн – в порту Гамбурга, еще 8 тонн – в нидерландском порту Роттердам и почти 3 тонны – в Колумбии. Наркотики спрятали в контейнеровозах среди овощей и фруктов.

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Следствие установило, что контрабанду наркотиков устроил предприниматель из земли Северный Рейн-Вестфалия, который для этого создал 100 офшорных компаний.

Подозреваемые – в возрасте от 30 до 54 лет – были арестованы в течение последних недель. Среди них – граждане Германии, Азербайджана, Болгарии, Марокко, Турции и Украины. Их имена не разглашаются.

"В частности, подозреваемые обвиняются в организации перевозки 10 морских контейнеров с большим количеством кокаина из Латинской Америки в Европу в период с апреля по сентябрь 2023 года вместе с другими пока неизвестными сообщниками, которые, вероятно, проживают в Турции, через подставные компании, созданные для этой цели", – сообщила прокуратура Дюссельдорфа.

Ранее сообщалось, что на юге Италии перехватили крупную партию кокаина, стоимость которого на рынке могла достигать 23 млн евро – это одна из крупнейших находок за последние годы.