У Молдові почались багатонаціональні навчання, жителів попередили про рух військової техніки

У Молдові у понеділок, 17 червня, розпочались багатонаціональні навчання "Щит миру 2024", у зв’язку з чим жителів попередили про переміщення військової техніки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Маневри проводяться з метою оцінки підготовки 22-го миротворчого батальйону "Блакитні шоломи" до міжнародних місій.

У Міністерстві оборони Молдови розповіли, що місцеві та міжнародні експерти оцінюватимуть молдовських військовослужбовців під час виконання дій, характерних для миротворчих операцій: патрулювання, конвоювання і супровід, забезпечення безпеки стратегічно важливих об'єктів, медична евакуація та надання першої медичної допомоги.

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Під час навчань у Національній армії Молдови також організують курси підготовки фахівців-оцінювачів.

У курсах візьмуть участь близько 40 військових із Румунії, України, Франції, Німеччини, Італії, Казахстану, Туреччини, Австрії, Великої Британії та США.

Проходження курсів – обов'язкова умова для участі Національної армії Молдови в миротворчих місіях ООН, зокрема в Косово і Лівані.

Раніше Національна армія в рамках проведення навчань "Щит миру" отримала партію допомоги від уряду США, що включає медичне і нелетальне обладнання.

Молдова проводить навчання "Щит миру" з 2009 року.

Нагадаємо, 7 червня у Литві почались міжнародні військові навчання "Залізний вовк 2024-1".

Крім того, у литовському місті Клайпеда у середу почались найбільші військові навчання BALTOPS 24 у Балтійському морі.