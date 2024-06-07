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У Литві розпочинаються масштабні міжнародні навчання "Залізний вовк"

Новини — П'ятниця, 7 червня 2024, 12:41 — Ірина Кутєлєва

У п’ятницю 7 червня у Литві починаються міжнародні військові навчання "Залізний вовк 2024-1".

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У майже двотижневих навчаннях на низці литовських полігонах візьмуть участь понад 3 700 солдатів і понад 500 одиниць військової техніки.

У навчаннях візьмуть участь солдати з Литви та семи інших країн НАТО – Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів і Німеччини.

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В рамках навчань у країні було розгорнуто бойову групу передових сил НАТО.

Військові частини, які беруть участь у навчаннях, використовуватимуть танки, бойові машини піхоти, самохідно-артилерійські знаряддя і бронетранспортери.

У зв'язку з навчаннями 8, 10 і 13 червня очікується рух колон військової техніки, особливо між містами Казлу-Руда і Йонава.

Навчання "Залізний вовк" – одні з найбільших тактичних навчань, що щорічно проводяться в Литві, їхньою метою є підтримка та оцінка боєготовності підрозділів піхотної бригади "Залізний вовк" литовської армії.

Нагадаємо, у литовському місті Клайпеда у середу почались найбільші військові навчання BALTOPS 24 у Балтійському морі.

А  3 червня розпочалася серія оборонних військових операцій Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) Nordic Warden, спрямована на посилення безпеки критично важливої підводної інфраструктури від Північної Атлантики до Балтійського моря, навчання триватимуть місяць.

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Литва
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