У Литві розпочинаються масштабні міжнародні навчання "Залізний вовк"
У п’ятницю 7 червня у Литві починаються міжнародні військові навчання "Залізний вовк 2024-1".
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
У майже двотижневих навчаннях на низці литовських полігонах візьмуть участь понад 3 700 солдатів і понад 500 одиниць військової техніки.
У навчаннях візьмуть участь солдати з Литви та семи інших країн НАТО – Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів і Німеччини.
В рамках навчань у країні було розгорнуто бойову групу передових сил НАТО.
Військові частини, які беруть участь у навчаннях, використовуватимуть танки, бойові машини піхоти, самохідно-артилерійські знаряддя і бронетранспортери.
У зв'язку з навчаннями 8, 10 і 13 червня очікується рух колон військової техніки, особливо між містами Казлу-Руда і Йонава.
Навчання "Залізний вовк" – одні з найбільших тактичних навчань, що щорічно проводяться в Литві, їхньою метою є підтримка та оцінка боєготовності підрозділів піхотної бригади "Залізний вовк" литовської армії.
Нагадаємо, у литовському місті Клайпеда у середу почались найбільші військові навчання BALTOPS 24 у Балтійському морі.
А 3 червня розпочалася серія оборонних військових операцій Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) Nordic Warden, спрямована на посилення безпеки критично важливої підводної інфраструктури від Північної Атлантики до Балтійського моря, навчання триватимуть місяць.