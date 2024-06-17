В Молдове начались многонациональные учения, жителей предупредили о движении военной техники

В Молдове в понедельник, 17 июня, начались многонациональные учения "Щит мира 2024", в связи с чем жителей предупредили о перемещении военной техники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Маневры проводятся с целью оценки подготовки 22-го миротворческого батальона "Голубые каски" к международным миссиям.

В Министерстве обороны Молдовы рассказали, что местные и международные эксперты будут оценивать молдавских военнослужащих во время выполнения действий, характерных для миротворческих операций: патрулирование, конвоирование и сопровождение, обеспечение безопасности стратегически важных объектов, медицинская эвакуация и оказание первой медицинской помощи.

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Во время учений в Национальной армии Молдовы также организуют курсы подготовки специалистов-оценщиков.

В курсах примут участие около 40 военных из Румынии, Украины, Франции, Германии, Италии, Казахстана, Турции, Австрии, Великобритании и США.

Прохождение курсов – обязательное условие для участия Национальной армии Молдовы в миротворческих миссиях ООН, в частности в Косово и Ливане.

Ранее Национальная армия в рамках проведения учений "Щит мира" получила партию помощи от правительства США, включающую медицинское и нелетальное оборудование.

Молдова проводит учения "Щит мира" с 2009 года.

Напомним, 7 июня в Литве начались международные военные учения "Железный волк 2024-1".

Кроме того, в литовском городе Клайпеда в среду начались крупнейшие военные учения BALTOPS 24 в Балтийском море.