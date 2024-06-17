ЗМІ: Сина Вучича помітили під час бійки з англійськими вболівальниками на Євро-2024

Син президента Сербії Александара Вучича Данило, ймовірно, брав участь у бійці, що сталась між сербськими і англійськими вболівальниками у німецькому Гельзенкірхені.

Про це повідомляє Welt, інформує "Європейська правда".

На відеозаписах видно, як вболівальники б'ються перед рестораном у центрі Гельзенкірхена напередодні матчу між Англією та Сербією (1:0) в рамках Євро-2024.

На кадрах також помітили сина 26-річного Данила Вучича.

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Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.



Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy – Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 16, 2024

Однак, перш ніж Вучич встиг вступити в бійку, його зупинили троє кремезних чоловіків.

За даними ЗМІ, сина президента зупинили охоронці зі спецпідрозділу "Кобра" – підрозділу сербської військової поліції.

Потім повз них пробігли важкоозброєні поліцейські і спробували розділити групи, що влаштували сутички.

У неділю ввечері поліція Гельзенкірхена повідомила, що сім сербських уболівальників були взяті під варту. Крім того, одному сербу було пред'явлено звинувачення в нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень.

Серед англійських вболівальників затриманих немає.

У ЗМІ вже давно циркулює інформація про те, що Данило Вучич пов’язаний із спільнотою сербських футбольних хуліганів.

Зокрема, він фотографувався з Велько Белівуком, який є лідером хуліганського клубу "Партизан Белград".

Цей сербський футбольний клуб відомий своїми агресивними вболівальниками та зв'язками з організованою злочинністю.

Президент Сербії тоді виступив на захист свого сина: "Мій син Данило – чесна і порядна молода людина Його звинувачують лише тому, що він син президента", – написав Александар Вучич у відповідь на фото зі своїм сином в Instagram.

Нагадаємо, минулого року Данила Вучича зупинили під час перебування в частково визнаному Косові й зобов’язали зняти футболку з "антикосовським написом".