Сина президента Сербії в Косово змусили зняти футболку з провокаційним написом

Данила Вучича, сина сербського президента Александара Вучича, зупинили під час перебування в частково визнаному Косово й зобов’язали зняти футболку з "антикосовським написом".

Про це пише косовське видання RTV Dukađini, яке опублікували відео інциденту.

Як стверджується, поліцейські Косова затримали авто із сином президента Сербії, який був одягнений у футболку з написом "Здаватись не варіант". Правоохоронці попросили зняти футболку, назвавши напис "провокаційним".

On his way back to neighbouring #Serbia, Danilo Vucic, Serbian President's son was stopped by #Kosovo Police, just outside Prishtina, his nationalist T-Shirt "Surrender is not an option" stripped away. pic.twitter.com/kHWfbZYgfL — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) June 28, 2023

За даними місцевих ЗМІ, Данила Вучича також бачили в місті Грачаниця в Косові в православному монастирі з нагоди святкування Видовдана – головного свята Сербії – без футболки з антикосовським написом.

На інцидент із Вучичем-молодшим уже відреагував президент Сербії, пише Kurir. За словами Александра Вучича, його сина тричі "зупиняли, обшукували й цькували".

"Вітаю (прем’єр-міністра Косова. – Ред.) Курті з такою сміливістю. У моїй присутності він не такий відважний, коли відправляє інших заробляти на інших дітях, та нехай, хай продовжує", – заявив він.

Заодно Вучич похвалив "сміливість" сина, що ходив у футболці з написом "Здаватись не варіант" у центрі Косова.

Зазначимо, що ця фраза активно використовується президентом Сербії в публічних виступах – насамперед щодо Косова, аби показати, що Белград не піде на поступки в принципових питаннях, але й для боротьби з іншими "ворогами" – коронавірусом чи опозицією.

Нагадаємо, напруженість у відносинах між Белградом і Приштиною різко зросла, коли сербська поліція зааарештувала трьох косовських поліцейських, заявивши, що вони перетнули кордон між двома країнами. Приштина стверджує, що вони були заарештовані на території Косова.

Згодом поліцейських відпустили.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС