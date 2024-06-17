СМИ: Сына Вучича заметили во время драки с английскими болельщиками на Евро-2024

Сын президента Сербии Александара Вучича Данила, вероятно, участвовал в драке, которая произошла между сербскими и английскими болельщиками в немецком Гельзенкирхене.

Об этом сообщает Welt, информирует "Европейская правда".

На видеозаписях видно, как болельщики дерутся перед рестораном в центре Гельзенкирхена накануне матча между Англией и Сербией (1:0) в рамках Евро-2024.

На кадрах также заметили сына 26-летнего Данилы Вучича.

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Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.



Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy – Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 16, 2024

Однако, прежде чем Вучич успел вступить в драку, его остановили трое крепких мужчин.

По данным СМИ, сына президента остановили охранники из спецподразделения "Кобра" – подразделения сербской военной полиции.

Затем мимо них пробежали тяжеловооруженные полицейские и попытались разделить группы, устроившие стычки.

В воскресенье вечером полиция Гельзенкирхена сообщила, что семь сербских болельщиков были взяты под стражу. Кроме того, одному сербу было предъявлено обвинение в нанесении опасных телесных повреждений.

Среди английских болельщиков задержанных нет.

В СМИ уже давно циркулирует информация о том, что Данило Вучич связан с сообществом сербских футбольных хулиганов.

В частности, он фотографировался с Велько Беливуком, который является лидером хулиганского клуба "Партизан Белград".

Этот сербский футбольный клуб известен своими агрессивными болельщиками и связями с организованной преступностью.

Президент Сербии тогда выступил в защиту своего сына: "Мой сын Данило – честный и порядочный молодой человек Его обвиняют только потому, что он сын президента", – написал Александар Вучич в ответ на фото со своим сыном в Instagram.

Напомним, в прошлом году Данилу Вучича остановили во время пребывания в частично признанном Косово и обязали снять футболку с "антикосовской надписью".