СМИ: Сына Вучича заметили во время драки с английскими болельщиками на Евро-2024

Сын президента Сербии Александара Вучича Данила, вероятно, участвовал в драке, которая произошла между сербскими и английскими болельщиками в немецком Гельзенкирхене.

Об этом сообщает Welt, информирует "Европейская правда".

На видеозаписях видно, как болельщики дерутся перед рестораном в центре Гельзенкирхена накануне матча между Англией и Сербией (1:0) в рамках Евро-2024.

На кадрах также заметили сына 26-летнего Данилы Вучича.

Реклама:

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.



Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy