СМИ: Сына Вучича заметили во время драки с английскими болельщиками на Евро-2024
Новости — Понедельник, 17 июня 2024, 19:41 —
Сын президента Сербии Александара Вучича Данила, вероятно, участвовал в драке, которая произошла между сербскими и английскими болельщиками в немецком Гельзенкирхене.
Об этом сообщает Welt, информирует "Европейская правда".
На видеозаписях видно, как болельщики дерутся перед рестораном в центре Гельзенкирхена накануне матча между Англией и Сербией (1:0) в рамках Евро-2024.
На кадрах также заметили сына 26-летнего Данилы Вучича.
Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.– Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 16, 2024
Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy
Однако, прежде чем Вучич успел вступить в драку, его остановили трое крепких мужчин.
По данным СМИ, сына президента остановили охранники из спецподразделения "Кобра" – подразделения сербской военной полиции.
Затем мимо них пробежали тяжеловооруженные полицейские и попытались разделить группы, устроившие стычки.
В воскресенье вечером полиция Гельзенкирхена сообщила, что семь сербских болельщиков были взяты под стражу. Кроме того, одному сербу было предъявлено обвинение в нанесении опасных телесных повреждений.
Среди английских болельщиков задержанных нет.
В СМИ уже давно циркулирует информация о том, что Данило Вучич связан с сообществом сербских футбольных хулиганов.
В частности, он фотографировался с Велько Беливуком, который является лидером хулиганского клуба "Партизан Белград".
Этот сербский футбольный клуб известен своими агрессивными болельщиками и связями с организованной преступностью.
Президент Сербии тогда выступил в защиту своего сына: "Мой сын Данило – честный и порядочный молодой человек Его обвиняют только потому, что он сын президента", – написал Александар Вучич в ответ на фото со своим сыном в Instagram.
Напомним, в прошлом году Данилу Вучича остановили во время пребывания в частично признанном Косово и обязали снять футболку с "антикосовской надписью".