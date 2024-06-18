У НАТО роз'яснили слова Столтенберга: Жодних змін у політиці ядерного стримування

У Північноатлантичному альянсі роз'яснили заяву його генерального секретаря Єнса Столтенберга про те, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через дедалі більшу загрозу з боку РФ та Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Речниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що в ядерній політиці Альянсу не відбулося жодних значних змін, і він прагне забезпечити "безпечне, надійне й ефективне" ядерне стримування.

"З цією метою у нас триває програма модернізації, спрямована на заміну застарілих озброєнь та літаків. Поза цим у наших силах ядерного стримування не відбувається жодних значних змін", – зазначила вона.

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Своєю чергою Столтенберг, реагуючи на звинувачення з боку Кремля про те, що слова генсека НАТО є "ескалацією напруженості", заявив, що РФ намагається створити плутанину.

Він вказав, що його коментарі стосувалися модернізації сил ядерного стримування Альянсу, зокрема заміни літаків F-16 на F-35 та модернізації озброєнь, розміщених в Європі, про що, за його словами, було відомо вже давно.

"Росія намагається завжди створювати ситуацію, в якій вона може звинуватити НАТО, а реальність така, що дії Альянс є прозорими", – сказав Столтенберг журналістам під час візиту до Вашингтона.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО днями заявив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу, що зростає з боку РФ та Китаю.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що РФ потенційно може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок.

Водночас повідомляли, що дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю – у 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом $91,4 млрд.