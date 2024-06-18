В НАТО разъяснили слова Столтенберга: никаких изменений в политике ядерного сдерживания

В Североатлантическом альянсе разъяснили заявление его генерального секретаря Йенса Столтенберга о том, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны РФ и Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла заявила, что в ядерной политике Альянса не произошло никаких значительных изменений, и он стремится обеспечить "безопасное, надежное и эффективное" ядерное сдерживание.

"С этой целью у нас продолжается программа модернизации, направленная на замену устаревших вооружений и самолетов. Вне этого в наших силах ядерного сдерживания не происходит никаких значительных изменений", – отметила она.

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В свою очередь Столтенберг, реагируя на обвинения со стороны Кремля о том, что слова генсека НАТО являются "эскалацией напряженности", заявил, что РФ пытается создать путаницу.

Он указал, что его комментарии касались модернизации сил ядерного сдерживания Альянса, в частности замены самолетов F-16 на F-35 и модернизации вооружений, размещенных в Европе, о чем, по его словам, было известно уже давно.

"Россия пытается всегда создавать ситуацию, в которой она может обвинить НАТО, а реальность такова, что действия Альянса являются прозрачными", – сказал Столтенберг журналистам во время визита в Вашингтон.

Напомним, генеральный секретарь НАТО на днях заявил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны РФ и Китая.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что РФ потенциально может держать в Калининградской области около 100 тактических ядерных боеголовок.

В то же время сообщалось, что девять ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие – в 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности $91,4 млрд.