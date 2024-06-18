Німеччина у поточному році гарантовано досягне витрат на оборону на рівні 2% ВВП – показника, встановленого Північноатлантичним альянсом як мінімальний базовий поріг.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У новому огляді щодо витрат країн-членів НАТО зазначають, що очікувані оборонні витрати Німеччини у 2024 році становлять 90,6 млрд євро, що відповідатиме 2,12% її ВВП. Це навіть більше, аніж прогнозували на початку року.

З таким результатом Німеччина вперше досягає цього цільового показника, встановленого ще у 2014 році.

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Як відомо, Німеччина була "улюбленим" об'єктом критики 45-го президента США Дональда Трампа через її недостатні витрати на оборону. Його потенційне повернення до Білого дому за підсумками виборів 2024 року загрожує поновленням погроз вийти з НАТО через "недостатній внесок Європи", і союзники почали завчасно готуватися до такого сценарію.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цьогоріч цільового показника досягнуть або навіть перевищать його понад 20 союзників.

Також повідомляли, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.