Германия в этом году достигнет расходов на оборону на уровне 2% ВВП – целевого показателя НАТО
Германия в текущем году гарантированно достигнет расходов на оборону на уровне 2% ВВП – показателя, установленного Североатлантическим альянсом как минимальный базовый порог.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
В новом обзоре расходов стран-членов НАТО отмечают, что ожидаемые оборонные расходы Германии в 2024 году составляют 90,6 млрд евро, что будет соответствовать 2,12% ее ВВП. Это даже больше, чем прогнозировали в начале года.
С таким результатом Германия впервые достигает этого целевого показателя, установленного еще в 2014 году.
Как известно, Германия была "любимым" объектом критики 45-го президента США Дональда Трампа из-за ее недостаточных расходов на оборону. Его потенциальное возвращение в Белый дом по итогам выборов 2024 года грозит возобновлением угроз выйти из НАТО из-за "недостаточного вклада Европы", и союзники начали заблаговременно готовиться к такому сценарию.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевого показателя достигнут или даже превысят его более 20 союзников.
Также сообщалось, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.