Германия в текущем году гарантированно достигнет расходов на оборону на уровне 2% ВВП – показателя, установленного Североатлантическим альянсом как минимальный базовый порог.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В новом обзоре расходов стран-членов НАТО отмечают, что ожидаемые оборонные расходы Германии в 2024 году составляют 90,6 млрд евро, что будет соответствовать 2,12% ее ВВП. Это даже больше, чем прогнозировали в начале года.

С таким результатом Германия впервые достигает этого целевого показателя, установленного еще в 2014 году.

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Как известно, Германия была "любимым" объектом критики 45-го президента США Дональда Трампа из-за ее недостаточных расходов на оборону. Его потенциальное возвращение в Белый дом по итогам выборов 2024 года грозит возобновлением угроз выйти из НАТО из-за "недостаточного вклада Европы", и союзники начали заблаговременно готовиться к такому сценарию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевого показателя достигнут или даже превысят его более 20 союзников.

Также сообщалось, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.