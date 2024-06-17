Столтенберг: Понад 20 членів НАТО досягли витрат на оборону у 2% ВВП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рекордна кількість держав – членів Альянсу станом на зараз виконують цільовий показник витрат на оборону у два відсотки ВВП.

Про це він сказав під час виступу в аналітичному центрі Wilson Center у Вашингтоні 17 червня, пише "Європейська правда".

Говорячи про обороноздатність НАТО, Столтенберг констатував, що "європейські держави нарощують оборонні витрати до рекордних рівнів".

Він нагадав, що у 2014 році лише три члени Альянсу – США, Греція і Велика Британія – виконали встановлений тоді цільовий показник у 2% ВВП.

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"Сьогодні я можу оголосити, що цього року понад 20 держав-членів витратять щонайменше 2% ВВП на оборону. Це добре для Європи і добре для Америки", – заявив генсек, не уточнивши, про які саме держави йдеться.

Столтенберг додав, що оборонні витрати НАТО стануть однією з тем його розмови з президентом США Джо Байденом, із яким він зустрінеться пізніше в понеділок.

Раніше повідомлялось, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.

Водночас Естонія пропонує збільшити цей показник до 2,5% ВВП, а президент Польщі Анджей Дуда публічно говорив, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО до 3% ВВП.