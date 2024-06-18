Чи ризикне "друг Путіна" Додік розвалити Боснію і Герцеговину

Минулого місця президент Республіки Сербської (є частиною Боснії і Герцеговини) Мілорад Додік анонсував план відділення від Боснії і Герцеговини. Ба більше, він обіцяв протягом місця презентувати реальну "дорожню карту" по виходу Республіки Сербської (РС).

Про те, як реагують на такі плани Додіка на Балканах і про шанси на їхнє втілення, читайте в статті тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника Сербський вибір Додіка: чи ризикне союзник РФ розпочати вихід зі складу Боснії і Герцеговини. Далі – стислий її виклад.

Мілорад Додік не міг поїхати на "міжнародний" економічний форум у Санкт-Петербурзі без "подарунків" Путіну, з яким зустрівся в кулуарах. Й він привіз.

Перший – 30 травня була створена робоча група з підготовки проєкту угоди з мирного розмежування Боснії і Герцеговини, а другий – план дій у цьому контексті, розрахований на роки. Мабуть, президент РФ з радістю почув і заяву про бажання президента РС приєднатися до БРІКС.

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Натхненний рукостисканням з Путіним, Додік заявив, що XXI сторіччя стане "сторіччям об’єднання сербів". Тому РС не тільки вийде з БіГ, але й приєднається до Сербії.

А тиждень тому в Белграді відбувся Всесербський сабор (асамблея). Зібралося близько 7 тисяч сербів – як місцевих, так і з Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Північної Македонії.

Високе зібрання на чолі з президентами Сербії Александаром Вучичем та Республіки Сербської Мілорадом Додіком, за участю урядів, священиків, діячів науки та культури мало знайти відповідь на питання, як "захистити" сербів, їхню мову та культуру та забезпечити виживання.

Але при цьому не уточнюючи, від кого саме сербам потрібен захист.

Проведення асамблеї організатори пов’язували з обговоренням на засіданні Генасамблеї ООН (ми розповідали про це у статті "Сербії нагадали про геноцид").

Більш ніж місяць "захисники" сербів, готуючись до сабора, поширювали брехливі тези про те, що резолюція Генасамблеї "таврує" сербів "геноцидною" нацією (в резолюції навіть натяки на це немає), її схвалення "знищить" РС (спростовують Дейтонські мирні угоди), сербська культура та мова під "загрозою" (знову – відверта брехня).

Це свято великосербства завершилося схваленням "Декларації про захист національних і політичних прав та спільне майбутнє сербського народу" з 49 пунктів.

Документ вийшов дивним, суперечливим та головне – небезпечним. Докладніше про Декларацію і її небезпеку читайте в повній версії статті.

Здається, всі учасники залишилися задоволеними – майже відбулася формалізація "сербського миру", точніше, почалася.

Але не Мілорад Додік.

Адже ні в Декларації, ні у виступах не знайшлося місця не тільки закликам щодо відділення РС від Боснії і Герцеговини та приєднання до Сербії, але хоча б підтримки цьому.

Так, Декларація небезпечна своїми намірами зближення Сербії та РС, але це поки лише наміри. Їх вже засудила міжнародна спільнота та попередила, що не допустить відвертого нехтування Дейтонськими мирними угодами та Конституцією БіГ, для чого вона має відповідні механізми та сили.

Додіку ще раз нагадали, що ентитети є складовою частиною БіГ (до речі, це зафіксовано й у Декларації) та не мають права одностайно змінювати конституційний устрій БіГ, розширяти свою юрисдикцію та компетенцію…

Саме тому Додік розчарований. Він не знайшов підтримки своєму сепаратизму, все слабшою стає його підтримка в Республіці Сербській.

Швидше за все, протягом тижня-двох він таки презентує план мирного роз’єднання з БіГ, однак – розрахований на довгострокову перспективу, щоб уникнути звинувачень у відмові від обіцянок.

Проте на практиці він, швидше за все, зосередиться на спробах розширити повноваження ентитету, спробуючи отримати досить широку автономію.

Більш докладно – в матеріалі Володимира Цибульника Сербський вибір Додіка: чи ризикне союзник РФ розпочати вихід зі складу Боснії і Герцеговини.