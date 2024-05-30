Республіка Сербська готує угоду про "мирне відокремлення" від Боснії

Уряд Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, призначив робочу групу, яка має підготувати проєкт угоди про "мирне відділення" від цієї балканської держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє РТРС.

До складу групи, серед інших, увійшли міністри юстиції та внутрішніх справ і генеральний прокурор Республіки Сербської.

Завданням робочої групи є розробка пропозиції щодо угоди про "мирне відділення" Республіки Сербської від Федерації Боснії та Герцеговини.

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Цю угоду уряд запропонує схвалити Національній асамблеї Республіки Сербської.

Нагадаємо, президент Республіки Сербської Мілорад Додік, що просуває політику сепаратизму, у зв'язку з ухваленням в ООН резолюції про геноцид в Сребрениці пообіцяв запропонувати угоду про "мирне відокремлення" Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

23 травня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці – проти ухвалення цього документа активно виступали Сербія та Республіка Сербська.

Заперечення геноциду є складовою частиною сепаратистської ідеології, яку підживлює та підтримує Додік.

У Єврокомісії у відповідь на заяву Додіка заявили, що готові ще більше ізолювати санкціями представників Республіки Сербської за їхні наміри відділення від Боснії та Герцеговини.