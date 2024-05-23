Додік обіцяє протягом 30 днів розповісти, як відділятиме Республіку Сербську від БіГ

Президент Республіки Сербської, ентитету у складі Боснії і Герцеговини, Мілорад Додік заявив, що в найближчі 30 днів запропонує угоду про "мирне розмежування", повторивши свої погрози про оголошення незалежності РС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТРС.

Додік, як і анонсував учора, заявив про початок процесу "відокремлення" Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

"Ми запропонуємо спочатку уточнити політичні компетенції, пов’язані з ентитетами, а також зберегти та залишити поточну модель функціонування економіки та протягом кількох років адаптувати її до моделі мирного розмежування", – заявив президент РС.

Реклама:

За його словами, які цитує РТРС, серби "просто не можуть більше жити в цій БіГ", і назвав незаконним проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо геноциду в Сребрениці.

Як відомо, на сесії в Нью-Йорку 23 травня Генасамблея обговорить і ухвалить рішення щодо пропозиції резолюції щодо Сребрениці. Вона зокрема передбачає встановлення 11 липня Міжнародним днем пам'яті геноциду в Сребрениці.

Обурення проєктом висловили Сербія та етнічні серби в Боснії і Герцеговині. Парламентарі Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – 18 квітня схвалили доповідь, яка заперечує геноцид у Сребрениці.

Детальніше читайте у статті: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.