Рискнет ли "друг Путина" Додик развалить Боснию и Герцеговину

В прошлом месяце президент Республики Сербской (является частью Боснии и Герцеговины) Милорад Додик анонсировал план отделения от Боснии и Герцеговины. Более того, он обещал в течение месяца презентовать реальную "дорожную карту" по выходу Республики Сербской (РС).

О том, как реагируют на такие планы Додика на Балканах и о шансах на их воплощение, читайте в статье временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цыбульника Сербский выбор Додика: рискнет ли союзник РФ начать выход из состава Боснии. Далее – краткое ее изложение.

Милорад Додик не мог поехать на "международный" экономический форум в Санкт-Петербурге без "подарков" Путину, с которым встретился в кулуарах. И он привез.

Первый – 30 мая была создана рабочая группа по подготовке проекта соглашения по мирному разграничению Боснии и Герцеговины, а второй – план действий в этом контексте, рассчитанный на годы. Видимо, президент РФ с радостью услышал и заявление о желании президента РС присоединиться к БРИКС.

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Вдохновленный рукопожатием с Путиным, Додик заявил, что XXI век станет "столетием объединения сербов". Поэтому РС не только выйдет из БиГ, но и присоединится к Сербии.

А неделю назад в Белграде состоялся Всесербский сабор (ассамблея). Собралось около 7 тысяч сербов – как местных, так и из Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии.

Высокое собрание во главе с президентами Сербии Александаром Вучичем и Республики Сербской Милорадом Додиком, при участии правительств, священников, деятелей науки и культуры должно было найти ответ на вопрос, как "защитить" сербов, их язык и культуру и обеспечить выживание.

Но при этом не уточняя, от кого именно сербам нужна защита.

Проведение ассамблеи организаторы связывали с обсуждением на заседании Генассамблеи ООН (мы рассказывали об этом в статье "Сербии напомнили о геноциде").

Больше месяца "защитники" сербов, готовясь к сабору, распространяли лживые тезисы о том, что резолюция Генассамблеи "клеймит" сербов "геноцидной" нацией (в резолюции даже намека на это нет), ее одобрение "уничтожит" РС (опровергают Дейтонские мирные соглашения), сербская культура и язык под "угрозой" (опять – откровенная ложь).

Этот праздник великосербства завершился одобрением "Декларации о защите национальных и политических прав и общем будущем сербского народа" из 49 пунктов.

Документ получился странным, противоречивым и главное – опасным. Подробнее о Декларации и ее опасности читайте в полной версии статьи.

Кажется, все участники остались довольны – почти состоялась формализация "сербского мира", точнее, началась.

Но не Милорад Додик.

Ведь ни в Декларации, ни в выступлениях не нашлось места не только призывам по отделению РС от Боснии и Герцеговины и присоединению к Сербии, но хотя бы поддержке этому.

Да, Декларация опасна своими намерениями сближения Сербии и РС, но это пока лишь намерения. Их уже осудило международное сообщество и предупредило, что не допустит откровенного пренебрежения Дейтонскими мирными соглашениями и Конституцией БиГ, для чего оно имеет соответствующие механизмы и силы.

Додику еще раз напомнили, что энтитеты являются составной частью БиГ (кстати, это зафиксировано и в Декларации) и не имеют права единодушно менять конституционное устройство БиГ, расширять свою юрисдикцию и компетенцию...

Именно поэтому Додик разочарован. Он не нашел поддержки своему сепаратизму, все слабее становится его поддержка в Республике Сербской.

Скорее всего, в течение недели-двух он таки представит план мирного разъединения с БиГ, однако – рассчитанный на долгосрочную перспективу, чтобы избежать обвинений в отказе от обещаний.

Однако на практике он, скорее всего, сосредоточится на попытках расширить полномочия энтитета, пытаясь получить достаточно широкую автономию.

Более подробно – в материале Владимира Цыбульника Сербский выбор Додика: рискнет ли союзник РФ начать выход из состава Боснии.