У Варшаві поліція затримала двох поляків, які напали на українців з ножем

У польській столиці Варшаві правоохоронці затримали двох поляків, які напали з ножем на українців і побили їх.

Про це у коментарі Укрінформу розповіла речниця відділку поліції Варшава-Воля Марта Суловська.

За її словами, інцидент стався у ніч на 9 червня. Тоді двоє поляків і двоє українців посварилися між собою в одному з центральних районів польської столиці.

Після суперечки розпочалась бійка, під час якої поляки завдали українцям ножових поранень.

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"На підставі зібраних доказових матеріалів прокуратура дозволила тимчасовий арешт двох чоловіків", – сказала представниця поліції.

Вона підкреслила, що на підставі медичної документації прокурор висунув звинувачення щодо спільних й узгоджених дій із застосуванням ножа, внаслідок чого один постраждалий зазнав травм, що загрожують його життю, а інший – травм середньої тяжкості.

Суловська зазначила, що бійка не мала національного підґрунтя.

За її словами, згідно з Кримінальним кодексом Польщі за такого роду дії арештованим загрожує від 3 до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.

31 травня на ринковій площі міста Мангейм виходець з Афганістану напав на учасників антиісламського мітингу і поранив багатьох людей, зокрема правоохоронця, він згодом помер у лікарні.