В Варшаве полиция задержала двух поляков, напавших на украинцев с ножом
В польской столице Варшаве правоохранители задержали двух поляков, которые напали с ножом на украинцев и избили их.
Об этом в комментарии Укринформу рассказала пресс-секретарь отделения полиции Варшава-Воля Марта Суловска.
По ее словам, инцидент произошел в ночь на 9 июня. Тогда двое поляков и двое украинцев поссорились между собой в одном из центральных районов польской столицы.
После спора началась драка, в ходе которой поляки нанесли украинцам ножевые ранения.
"На основании собранных доказательных материалов прокуратура разрешила временный арест двух мужчин", – сказала представительница полиции.
Она подчеркнула, что на основании медицинской документации прокурор выдвинул обвинение относительно совместных и согласованных действий с применением ножа, в результате чего один пострадавший получил травмы, угрожающие его жизни, а другой – травмы средней тяжести.
Суловска отметила, что драка не имела национальной подоплеки.
По ее словам, согласно Уголовному кодексу Польши за такого рода действия арестованным грозит от 3 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.
31 мая на рыночной площади города Мангейм выходец из Афганистана напал на участников антиисламского митинга и ранил многих людей, в том числе правоохранителя, он впоследствии скончался в больнице.