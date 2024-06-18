В Варшаве полиция задержала двух поляков, напавших на украинцев с ножом

В польской столице Варшаве правоохранители задержали двух поляков, которые напали с ножом на украинцев и избили их.

Об этом в комментарии Укринформу рассказала пресс-секретарь отделения полиции Варшава-Воля Марта Суловска.

По ее словам, инцидент произошел в ночь на 9 июня. Тогда двое поляков и двое украинцев поссорились между собой в одном из центральных районов польской столицы.

После спора началась драка, в ходе которой поляки нанесли украинцам ножевые ранения.

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"На основании собранных доказательных материалов прокуратура разрешила временный арест двух мужчин", – сказала представительница полиции.

Она подчеркнула, что на основании медицинской документации прокурор выдвинул обвинение относительно совместных и согласованных действий с применением ножа, в результате чего один пострадавший получил травмы, угрожающие его жизни, а другой – травмы средней тяжести.

Суловска отметила, что драка не имела национальной подоплеки.

По ее словам, согласно Уголовному кодексу Польши за такого рода действия арестованным грозит от 3 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

31 мая на рыночной площади города Мангейм выходец из Афганистана напал на участников антиисламского митинга и ранил многих людей, в том числе правоохранителя, он впоследствии скончался в больнице.