У Німеччині невідомий вдарив ножем критика ісламу і поранив поліцейського

Озброєний ножем чоловік напав на ринковій площі німецького Мангейма на критика ісламу Міхаеля Штюрценбергера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Нападник також напав на поліцейського і був застрелений іншим офіцером.

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Поліція спочатку не могла сказати, скільки людей постраждало в результаті нападу і наскільки серйозні поранення. За словами прессекретаря поліції, небезпеки для громадськості немає.

Мотив злочину наразі незрозумілий. Чи мав напад з ножем політичне підґрунтя, з'ясовує слідство. На місці чергують рятувальники і рятувальний гелікоптер, повідомила речниця поліції. Ринкову площу оточили і встановили захисні екрани.

Партія "Громадянський рух Pax Europa" (BPE), членом якої є Штюрценбергер, у своїй заяві підтвердила, що на Штюрценбергера та інших помічників напали на мітингу BPE в Мангеймі близько 11:30 ранку. Постраждалі отримали важкі поранення.

Ринкова площа Мангейма розташована в центрі 300-тисячного міста на півночі землі Баден-Вюртемберг.

У квітні в університеті Мангейма поліція застрелила чоловіка, який, за свідченнями очевидців, був озброєний мачете.

Того ж місяця на сході Франції чоловік з ножем напав на школярок віком 11 і 7 років неподалік від школи.