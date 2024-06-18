Німеччина: Програма працевлаштування залучила вшестеро менше українців, ніж очікували

У межах програми прискореної інтеграції українців у ринок праці Німеччини Jobturbo вдалось залучити близько 33 тисяч людей – ушестеро менше, ніж очікував німецький уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За даними Федерального агентства з праці Німеччини, з листопада 2023-го по кінець травня 2024 року в межах Jobturbo вдалося працевлаштувати 32 794 українських біженців, які розпочали роботу або профнавчання.

Загалом станом на середину березня 2024 року з-поміж 1,17 мільйона українських біженців у Німеччині працездатними були понад 529 тисяч.

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Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5% – включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званих мініроботах, зазначає DW.

Видання нагадує, що під час оголошення програми Jobturbo восени 2023 року федеральний уряд Німеччини заявляв про плани працевлаштувати близько 400 тисяч людей, зокрема 200 тисяч українців.

Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль тоді закликав роботодавцям брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.

Нагадаємо, напередодні низка політиків у Німеччині закликала скасувати стандартну допомогу по безробіттю для українських біженців в країні – так звані "гроші для громадян" (Bürgergeld).