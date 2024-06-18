Германия: Программа трудоустройства привлекла в шесть раз меньше украинцев, чем ожидали

В рамках программы ускоренной интеграции украинцев в рынок труда Германии Jobturbo удалось привлечь около 33 тысяч человек – в шесть раз меньше, чем ожидало немецкое правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По данным Федерального агентства по труду Германии, с ноября 2023-го по конец мая 2024 года в рамках Jobturbo удалось трудоустроить 32 794 украинских беженцев, которые начали работу или профобучение.

Всего по состоянию на середину марта 2024 года из 1,17 миллиона украинских беженцев в Германии трудоспособными были более 529 тысяч.

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Уровень трудовой занятости украинцев составляет 26,5% – включая тех, кто занят неполный рабочий день или на так называемых мини-работах, отмечает DW.

Издание напоминает, что во время объявления программы Jobturbo осенью 2023 года федеральное правительство Германии заявляло о планах трудоустроить около 400 тысяч человек, в том числе 200 тысяч украинцев.

Федеральный министр труда Германии Губертус Хайль тогда призвал работодателей брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

Напомним, накануне ряд политиков в Германии призвал отменить стандартную помощь по безработице для украинских беженцев в стране – так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld).