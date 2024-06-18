Ультраправі впевнено лідирують у німецькій Тюрингії за три місяці до земельних виборів

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" користується підтримкою майже третини виборців у землі Тюрингія в центральній частині країни за три місяці до земельних виборів.

Про це свідчить опитування соціологічного інституту infratest dimap, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Згідно з опитуванням, "АдН" може розраховувати на підтримку 28% виборців Тюрингії. На другому місці – консерватори з ХДС, яких підтримали 23% респондентів, за ними розташувався крайній лівий політичний проєкт Сари Вагенкнехт BSW із 21%.

Із-поміж партій федеральної коаліції Німеччини лише Соціал-демократична партія долає прохідний бар’єр із 7%, "Зелені" (4%) та вільні демократи (3%) шансів пройти, згідно з опитуванням, не мають.

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Німецькі Ліві, чий представник Бодо Рамелов нині очолює земельний уряд Тюрингії, набирають лише 11%.

Це означає, що ані нинішній земельний уряд меншості (Ліві, ХДС і "Зелені"), ні будь-яка інша коаліція, яка зараз перебуває при владі в Німеччині, не матиме більшості місць у парламенті Тюрингії.

Земельні вибори відбудуться 1 вересня. Відомство з питань захисту конституції Тюрингії визнало "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською партією.

Зазначимо, що "АдН" здобула великі перемоги на місцевих виборах у східних федеральних землях, що пройшли 9 червня.