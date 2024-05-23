Молодіжну організацію "АдН" у Тюрингії визнали правоекстремістською

Управління із захисту Конституції Німеччини у федеральній землі Тюрингія віднесло молодіжну організацію "Альтернативи для Німеччини" Junge Alternative Thüringen (JA Thüringen) до правоекстремістських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Рішення про класифікацію JA Thüringen німецька спецслужба ухвалила ще 28 березня, але офіційно повідомила лише у четвер.

"Позиції, які представляє JA Thüringen, несумісні з Основним законом і конституцією федеральної землі Тюрингія", – пояснило відомство.

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Серед іншого, йдеться про твердження про "етнічно однорідний німецький державний народ", яка формулює біологічні припущення про те, хто може і хто не може бути німцем, що суперечить німецькій Конституції.

JA Thüringen перебувала під посиленим спостереженням Управління із захисту Конституції Німеччини з 2021 року.

Наразі правоекстремістськими визнані земельні об'єднання "Альтернативи для Німеччини" в Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії, молодіжне крило "АдН" у цих землях, а також федеральна організація "Молода альтернатива для Німеччини".

Правопопулістська партія "АдН" тривалий час нарощувала популярність на тлі розчарування німців в уряді. Але нині її рейтинг найнижчий за останні 11 місяців під тиском скандалів, пов'язаних із різкою антиміграційною позицією партії та ймовірною причетністю її членів до шпигунства на користь Росії та Китаю.

Раніше група Європарламенту "Ідентичність і демократія" вирішила виключити дев'ятьох євродепутатів від "Альтернативи для Німеччини" зі свого складу.