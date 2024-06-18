Ультраправые уверенно лидируют в немецкой Тюрингии за три месяца до земельных выборов

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой почти трети избирателей в земле Тюрингия в центральной части страны за три месяца до земельных выборов.

Об этом свидетельствует опрос социологического института infratest dimap, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Согласно опросу, "АдН" может рассчитывать на поддержку 28% избирателей Тюрингии. На втором месте – консерваторы из ХДС, которых поддержали 23% респондентов, за ними расположился крайне левый политический проект Сары Вагенкнехт BSW с 21%.

Из партий федеральной коалиции Германии только Социал-демократическая партия преодолевает проходной барьер с 7%, "Зеленые" (4%) и свободные демократы (3%) шансов пройти, согласно опросу, не имеют.

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Немецкие Левые, чей представитель Бодо Рамелов сейчас возглавляет земельное правительство Тюрингии, набирают лишь 11%.

Это означает, что ни нынешнее земельное правительство меньшинства (Левые, ХДС и "Зеленые"), ни любая другая коалиция, которая сейчас находится у власти в Германии, не будет иметь большинства мест в парламенте Тюрингии.

Земельные выборы состоятся 1 сентября. Ведомство по вопросам защиты конституции Тюрингии признало "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской партией.

Отметим, что "АдГ" одержала крупные победы на местных выборах в восточных федеральных землях, прошедших 9 июня.