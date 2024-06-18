ВМС Німеччини врятували матір із двома дітьми, які тонули в Балтійському морі

Корабель ВМС Німеччини Lachs урятував жінку з двома неповнолітніми дітьми, які веслували в Балтійському морі, тепер проти жінки порушили кримінальне провадження.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіли в поліції Німеччини.

Випадок стався ще 17 квітня, але про нього повідомили лише зараз. Сім’я – 44-річна мати та двоє дітей віком дев’яти та десяти років – близько 22:00 вирушили на дошці для веслування з міста Дранске до острова Гіддензее.

"Їх, очевидно, віднесло у відкрите море течією, і, вочевидь, ніхто з людей не був одягнений у рятувальний жилет", – кажуть у поліції.

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Німецький військовий корабель Lachs виявив сім’ю, підібрав їх і доставив до Гіддензее, після чого трьох відправили транспортом додому у Дранске.

Поліція пізніше встановила особисті дані сім'ї із Саксонії і порушила кримінальну справу проти матері за підозрою в заподіянні тілесних ушкоджень з необережності через легке переохолодження дітей.

У зв’язку з цим у Дранске в ніч проти 18 червня відбулась "поліцейська операція", деталей якої не уточнюють.

Нагадаємо, минулого року суд італійської Павії став на бік 75-річної жінки, яка хотіла виселити з дому двох синів віком 40 й 42 років, бо вони не допомагають їй ані фінансово, ані в хатній роботі.