ВМС Германии спасли мать с двумя детьми, которые тонули в Балтийском море

Корабль ВМС Германии Lachs спас женщину с двумя несовершеннолетними детьми, которые гребли в Балтийском море, теперь против женщины возбудили уголовное производство.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказали в полиции Германии.

Случай произошел еще 17 апреля, но о нем сообщили только сейчас. Семья – 44-летняя мать и двое детей в возрасте девяти и десяти лет – около 22:00 отправились на доске для гребли из города Дранске до острова Гиддензее.

"Их, очевидно, отнесло в открытое море течением, и, очевидно, никто из людей не был одет в спасательный жилет", – говорят в полиции.

Реклама:

Немецкий военный корабль Lachs обнаружил семью, подобрал их и доставил в Гиддензее, после чего троих отправили транспортом домой в Дранске.

Полиция позже установила личные данные семьи из Саксонии и возбудила уголовное дело против матери по подозрению в неосторожном нанесении телесных повреждений из-за легкого переохлаждения детей.

В связи с этим в Дранске в ночь на 18 июня состоялась "полицейская операция", деталей которой не уточняют.

Напомним, в прошлом году суд итальянской Павии стал на сторону 75-летней женщины, которая хотела выселить из дома двух сыновей в возрасте 40 и 42 лет, потому что они не помогают ей ни финансово, ни в домашней работе.