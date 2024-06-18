Президент Латвії відвідав кордон з РФ
Новини — Вівторок, 18 червня 2024, 19:40 —
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс у вівторок, 18 червня, відвідав ділянку кордону з РФ, де наразі триває будівництво укріплень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу латвійського президента.
Рінкевичс ознайомився з ходом будівництва паркану та безпековою ситуацією на латвійсько-російському та латвійсько-білоруському кордонах.
"Наша політика чітка: жоден сантиметр латвійської території не залишиться без захисту", – сказав він журналістам.
Президент Латвії приділив особливу увагу залученню Національних збройних сил до посилення безпеки східного кордону країни.
"Я високо ціную участь Національних збройних сил у зміцненні східного кордону. Однією з дуже важливих речей, які необхідно зробити, є військове посилення східного кордону та реалізація заходів з протидії мобільності", – сказав Рінкевичс.
На засіданні уряду Латвії у вівторок було ухвалено рішення про виділення фінансування в розмірі до 10 мільйонів євро, щоб продовжити роботу над зміцненням кордону з РФ та Білоруссю.
Нагадаємо, на початку березня уряд Латвії затвердив план військового зміцнення і контрмобільних заходів кордоні з РФ та Білоруссю