Президент Латвії відвідав кордон з РФ

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс у вівторок, 18 червня, відвідав ділянку кордону з РФ, де наразі триває будівництво укріплень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу латвійського президента.

Рінкевичс ознайомився з ходом будівництва паркану та безпековою ситуацією на латвійсько-російському та латвійсько-білоруському кордонах.

"Наша політика чітка: жоден сантиметр латвійської території не залишиться без захисту", – сказав він журналістам.

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Президент Латвії приділив особливу увагу залученню Національних збройних сил до посилення безпеки східного кордону країни.

"Я високо ціную участь Національних збройних сил у зміцненні східного кордону. Однією з дуже важливих речей, які необхідно зробити, є військове посилення східного кордону та реалізація заходів з протидії мобільності", – сказав Рінкевичс.

На засіданні уряду Латвії у вівторок було ухвалено рішення про виділення фінансування в розмірі до 10 мільйонів євро, щоб продовжити роботу над зміцненням кордону з РФ та Білоруссю.

Нагадаємо, на початку березня уряд Латвії затвердив план військового зміцнення і контрмобільних заходів кордоні з РФ та Білоруссю