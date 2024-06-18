Президент Латвии посетил границу с РФ

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс во вторник, 18 июня, посетил участок границы с РФ, где сейчас идет строительство укреплений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу латвийского президента.

Ринкевичс ознакомился с ходом строительства забора и ситуацией с безопасностью на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах.

"Наша политика четкая: ни один сантиметр латвийской территории не останется без защиты", – сказал он журналистам.

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Президент Латвии уделил особое внимание привлечению Национальных вооруженных сил к усилению безопасности восточной границы страны.

"Я высоко ценю участие Национальных вооруженных сил в укреплении восточной границы. Одной из очень важных вещей, которые необходимо сделать, является военное усиление восточной границы и реализация мер по противодействию мобильности", – сказал Ринкевичс.

На заседании правительства Латвии 18 июня было принято решение о выделении финансирования в размере до 10 миллионов евро, чтобы продолжить работу над укреплением границы с РФ и Беларусью.

Напомним, в начале марта правительство Латвии утвердило план военного укрепления и контрмобильных мероприятий на границе с РФ и Беларусью