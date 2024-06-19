Німеччина повернула світове лідерство з вирощування хмелю

Німеччина знову стала світовим лідером з вирощування хмелю, відібравши це звання у Сполучених Штатів після дев'яти років.

Як пише "Європейська правда" з посилання на агентство DPA, про це повідомила у вівторок Німецька асоціація хмелярів.

Зміна відбулася в результаті скорочення площ, відведених під вирощування цієї культури в різних країнах.

У Німеччині площі під хмелем скоротилися на 340 га, до 20 300 га, в той час як в США падіння склало 4 500 га, до 17 850 га.

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Великі запаси хмелю призвели до падіння цін, що турбує німецьких виробників. Хміль вирощують майже виключно для пивоварного сектору, а продажі пива зараз у глобальному занепаді.

Хмелеве поле у Галлертау, що в німецькій Баварії – хміль тут вирощували століттями фото: www.hopfenmuseum.de

Сільське господарство в США має іншу структуру, ніж у Німеччині: по той бік Атлантики набагато більші фермерські господарства.

Великі фермерські господарства змушені змінювати напрямок діяльності швидше, ніж зазвичай сімейні невеликі компанії в Німеччині – частково через тиск з боку банків – якщо перспективи несприятливі.

Німецькі сімейні фермерські господарства часто мають довші традиції і більше зацікавлені у своїх полях, тому вони не так легко відмовляються від звичних культур.

Нагадаємо, у Фінляндії на тлі вступу країни у НАТО свого часу продавали "НАТО-пиво".

А німецька пивоварня роздала 2600 літрів пива, яке не вдалося продати через коронавірус.