Німеччина повернула світове лідерство з вирощування хмелю
Новини — Середа, 19 червня 2024, 09:10 —
Німеччина знову стала світовим лідером з вирощування хмелю, відібравши це звання у Сполучених Штатів після дев'яти років.
Як пише "Європейська правда" з посилання на агентство DPA, про це повідомила у вівторок Німецька асоціація хмелярів.
Зміна відбулася в результаті скорочення площ, відведених під вирощування цієї культури в різних країнах.
У Німеччині площі під хмелем скоротилися на 340 га, до 20 300 га, в той час як в США падіння склало 4 500 га, до 17 850 га.
Великі запаси хмелю призвели до падіння цін, що турбує німецьких виробників. Хміль вирощують майже виключно для пивоварного сектору, а продажі пива зараз у глобальному занепаді.
Сільське господарство в США має іншу структуру, ніж у Німеччині: по той бік Атлантики набагато більші фермерські господарства.
Великі фермерські господарства змушені змінювати напрямок діяльності швидше, ніж зазвичай сімейні невеликі компанії в Німеччині – частково через тиск з боку банків – якщо перспективи несприятливі.
Німецькі сімейні фермерські господарства часто мають довші традиції і більше зацікавлені у своїх полях, тому вони не так легко відмовляються від звичних культур.
Нагадаємо, у Фінляндії на тлі вступу країни у НАТО свого часу продавали "НАТО-пиво".
А німецька пивоварня роздала 2600 літрів пива, яке не вдалося продати через коронавірус.