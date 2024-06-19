У Польщі не планують відставок на тлі покарання військових, які пострілами зупиняли мігрантів

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не планує відставок у зв’язку з покаранням за перевищення повноважень польських військових, які застосували вогнепальну зброю, щоб зупинити мігрантів на кордоні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш сказав, що анонсував певні організаційні зміни у функціонуванні багатьох підрозділів, проте відставок не буде.

"Ми виносимо уроки з таких інцидентів", – сказав він.

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Нагадаємо, скандал піднявся після публікації порталу Onet про покарання військових, задіяних в охороні кордону з Білоруссю, які почали стріляти в землю з вогнепальної зброї, коли намагались зупинити групу нелегальних мігрантів.

Ці новини викликали обурення у суспільстві на тлі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю та нещодавнього інциденту, коли мігрант завдав прикордоннику ножових поранень і він згодом помер у лікарні.

Міністр оборони Польщі після розголосу заявив, що дії військової поліції виглядають неприйнятними. Прем’єр Дональд Туск також заявив, що вважає суспільне обурення обґрунтованим і він очікує "висновків та кадрових рішень".

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