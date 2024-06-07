У Польщі прокуратура пояснила затримання військових, які стріляли, щоб зупинити мігрантів

Польська прокуратура надала обгрунтування дій щодо трьох польських військових, залучених до охорони кордону, покарання яких обурило суспільство.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Речниця генпрокурора Анна Адамяк вийшла із роз’ясненням щодо розслідування стосовно трьох польських військових після того, як вони застосували стрілецьку зброю, щоб зупинити мігрантів на кордоні.

Розслідуванням інциденту займається 8-ме військове управління окружної прокуратури Варшави.

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Як пояснила речниця, процедуру притягнення до відповідальності почали на підставі інформації та відеозаписів, наданих прикордонниками управлінню військової поліції у Білостоку. Військова поліція зі свого боку почала діяти відповідно до того, як це прописано у законодавстві.

Трьох військових затримали 29 березня. Прокурор відділу у військових справах окружної прокуратури Білостока на підставі наданих матеріалів вирішив почати розслідування за фактом перевищення повноважень, а саме пострілів у напрямку мігрантів, які намагались перетнути кордон, що створювало пряму загрозу для їхнього життя.

Ніхто з мігрантів не отримав поранень, але прокуратура керувалася тим, що у той момент військові не були у ситуації, що загрожує життю.

Нагадаємо, скандал піднявся після публікації порталу Onet про покарання військових, задіяних в охороні кордону з Білоруссю, які застосували вогнепальну зброю, коли намагались зупинити групу нелегальних мігрантів. За словами одного з військових, безпосереднє командування докладало мало зусиль, щоб захистити їх у цій ситуації.

Ці новини викликали обурення у суспільстві, особливо на тлі нещодавнього інциденту в районі селища Дубичі Церковні, де мігрант завдав прикордоннику ножових поранень. У четвер він помер у лікарні. МЗС Польщі вимагає від Мінська видати підозрюваного мігранта.

Міністр оборони Польщі після розголосу заявив, що дії військової поліції виглядають неприйнятними. Прем’єр Дональд Туск також заявив, що вважає суспільне обурення обґрунтованим і він очікує "висновків та кадрових рішень".

Як відомо, останнім часом ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася, сутички мігрантів з прикордонниками стаються регулярно. Польський президент Анджей Дуда вирішив скликати засідання Ради нацбезпеки з цього приводу.

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