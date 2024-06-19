В Польше не планируют отставок на фоне наказания военных, останавливавших мигрантов выстрелами

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не планирует отставок в связи с наказанием за превышение полномочий польских военных, которые применили огнестрельное оружие, чтобы остановить мигрантов на границе.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш сказал, что анонсировал определенные организационные изменения в функционировании многих подразделений, однако отставок не будет.

"Мы извлекаем уроки из таких инцидентов", – сказал он.

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Напомним, скандал поднялся после публикации портала Onet о наказании военных, задействованных в охране границы с Беларусью, которые начали стрелять в землю из огнестрельного оружия, когда пытались остановить группу нелегальных мигрантов.

Эти новости вызвали возмущение в обществе на фоне обострения ситуации на границе с Беларусью и недавнего инцидента, когда мигрант нанес пограничнику ножевые ранения и он впоследствии скончался в больнице.

Министр обороны Польши после огласки заявил, что действия военной полиции выглядят неприемлемыми. Премьер Дональд Туск также заявил, что считает общественное возмущение обоснованным и он ожидает "выводов и кадровых решений".

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