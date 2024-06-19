Новий парламент Болгарії не зміг обрати спікера

Парламент Болгарії нового скликання, який розпочав роботу у середу, 19 червня, з другої спроби не зміг обрати спікера.

Про це повідомляє Nova.bg, інформує "Європейська правда".

Кандидатами на посаду спікера були Рая Назарян від партії ГЄРБ, Петр Петров від "Відродження", Сільві Кирилов від "Є такий народ" та Юліана Матеєва від "Величі".

Оскільки на першому голосуванні жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів депутатів, справа дійшла до другого туру, в якому залишилися тільки Рая Назарян і Петр Петров. Однак вони знову не отримали достатньо широкої підтримки.

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Після 30-хвилинної перерви засідання парламенту закрили, і воно продовжиться у четвер о 10:00.

Нагадаємо, на шостих за останні три роки парламентських виборах у Болгарії перемогла партія ГЄРБ експрем'єра Бойка Борисова, однак результати засвідчили, що голосування не допомогло вирішити затяжну політичну кризу.

За останні кілька років Болгарія пережила п'ять парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року та квітень 2023 року.

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