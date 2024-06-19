Новый парламент Болгарии не смог избрать спикера

Парламент Болгарии нового созыва, который начал работу в среду, 19 июня, со второй попытки не смог избрать спикера.

Об этом сообщает Nova.bg, информирует "Европейская правда".

Кандидатами на должность спикера были Рая Назарян от партии ГЕРБ, Петр Петров от "Возрождения", Сильви Кириллов от "Есть такой народ" и Юлиана Матеева от "Величия".

Поскольку на первом голосовании ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов депутатов, дело дошло до второго тура, в котором остались только Рая Назарян и Петр Петров. Однако они снова не получили достаточно широкой поддержки.

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После 30-минутного перерыва заседание парламента закрыли, и оно продолжится в четверг в 10:00.

Напомним, на шестых за последние три года парламентских выборах в Болгарии победила партия ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова, однако результаты свидетельствуют, что голосование не помогло решить затяжной политический кризис.

За последние несколько лет Болгария пережила пять парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года и апрель 2023 года.

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