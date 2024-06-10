На шостих за три роки виборах у Болгарії перемагає партія експрем’єра Борисова

Партія ГЄРБ експрем'єра Бойка Борисова перемагає на дострокових парламентських виборах у Болгарії, шостих за останні три роки, однак попередні результати свідчать, що голосування не допомогло вирішити затяжну політичну кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарське видання Novinite.

Згідно з проміжними даними Центральної виборчої комісії після опрацювання 50,96% протоколів, сім політичних партій і коаліцій мають увійти до наступного скликання парламенту.

ГЄРБ Борисова, якого опозиція звинувачувала у корупції, набрала 23,47%, значно випередивши своїх опонентів.

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Часткові результати показали, що на другому місці – реформістська коаліція "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ), колишній партнер ГЄРБ у коаліційному уряді, що йде у відставку. У неї 15,37%.

На третьому місці – Рух за права і свободи (ДПС) з 15,14%. ДПС традиційно представляє турецьке та мусульманське населення, але тепер її вперше очолює етнічний болгарин Делян Пеєвський, який потрапив під санкції Сполучених Штатів і Британії.

Проросійська партія "Відродження" набрала 14,52%, Болгарська соціалістична партія (БСП) – 6,89%, а "Є такий народ" – 6,45%.

Під час голосування у неділю Борисов висловив сумнів, що будь-яка партія чи коаліція зможе сформувати новий уряд, відповідно до попередніх результатів голосування.

За його словами, малоймовірно, що його партія ГЄРБ матиме достатньо місць у парламенті, щоб сформувати уряд з будь-яким потенційним партнером, так само цього не зможе зробити і опозиція зі своїми союзниками.

За останнє десятиліття Борисов очолював три уряди, але його підтримка ослабла через звинувачення в корупції, зв’язки з олігархами та напади на свободу ЗМІ.

Партія Борисова лідирувала також і на виборах до Європарламенту, які відбувались того ж дня у неділю.

До неділі за останні кілька років Болгарія пережила п'ять парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року та квітень 2023 року.

Нагадаємо, скандал з прослуховуванням струсонув виборчу кампанію в Болгарії.

Детально про чергові дострокові вибори в країні читайте у статті: Чи стане Болгарія знову проросійською?