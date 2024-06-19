П’ять країн ЄС домовились про спільну закупівлю ЗРК Mistral

Естонія спільно з Францією, Бельгією, Кіпром та Угорщиною підписала контракт на закупівлю зенітно-ракетних комплексів малої дальності Mistral.

Про це 19 червня сповістив естонський Центр оборонних інвестицій (RKIK), передає "Європейська правда".

На церемонії підписання генеральний директор RKIK Магнус-Вальдемар Саар сказав, що підписаний контракт є "наочним доказом того, що складна міжнародна ситуація з безпекою значно зміцнила зв'язки Альянсу і посилила співпрацю".

"З огляду на потреби наших союзників, спільні закупівлі, розпочаті Францією, є економічно вигідним рішенням для всіх країн ЄС, які бажають отримати ефективні засоби протиповітряної оборони малої дальності", – заявив генерал Гаель Діас де Туеста, державний директор із питань озброєнь Франції.

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Нові ракетні комплекси Mistral і ракети будуть доставлені в Естонію протягом наступних трьох років.

Цей ЗРК перебуває на озброєнні Сил оборони Естонії з 2009 року. Він призначений для ураження гелікоптерів та літаків і доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів.

Комплекс має радіус дії до 6 кілометрів, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

Минулого тижня Міністерство оборони Естонії оголосило про постачання в Україну пускових установок і ракет для зенітно-ракетного комплексу малої дальності Mistral.